Джапарова запросила Швейцарію долучитися до Кримської платформи

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Швейцарію долучитися до роботи Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами відеозустрічі Джапарової з державним секретарем Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Кристиною Марти.

“Еміне Джапарова поінформувала Кристину Марти про порушення прав людини та мілітаризацію Криму Російською Федерацією, ознайомила її з пріоритетними цілями ініціативи "Кримська платформа" і запросила Швейцарію долучитися до її роботи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державний секретар ФДЗС Швейцарії підтвердила, що її країна ніколи не визнає окупацію Криму. Вона також висловила занепокоєння порушеннями прав людини на півострові.

Швейцарський дипломат погодилася з важливістю посилення уваги міжнародної спільноти до питання деокупації Криму і запевнила, що Конфедерація детально розгляне українську ініціативу, поінформували в МЗС.

Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Читайте також: Джапарова на Генасамблеї ООН закликала до посилення протидії мілітаризації Криму

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.