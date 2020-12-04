Джапарова на Генасамблеї ООН закликала до посилення протидії мілітаризації Криму

Зростаюча військова присутність Росії, як держави-окупанта на Кримському півострові, суттєво підвищує загрози безпековій ситуації в Азово-Чорноморському регіоні.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на відкритті віртуального тематичного заходу «Мілітаризація Криму: загроза глобальній безпеці», який відбувся 3 грудня на полях 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Зазначається, що Джапарова привернула увагу учасників заходу до актуальної безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні та суттєвих загроз внаслідок зростаючої військової присутності РФ як держави-окупанта на Кримському півострові.

«Перша заступниця міністра поінформувала, зокрема, про триваюче постачання Росією у тимчасово окупований Крим озброєнь та засобів, здатних переносити ядерну зброю, розміщення військового персоналу та захоплення колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї. Вона також наголосила на дестабілізації Росією міжнародних верифікаційних та контрольних режимів, а також окреслила проблему «мілітаризації освіти» та незаконного призову місцевого населення до лав російських збройних сил», - йдеться у повідомленні.

Джапарова також відзначила важливість посилення міжнародних зусиль з протидії російській агресії проти України і запросила іноземних партнерів долучитися до формату Кримської платформи.

Урядовець привернула увагу до внесеного на розгляд поточної сесії Генасамблеї проєкту оновленої резолюції ГА ООН «Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів», головною метою якої є де-окупація півострова та повне виведення російських збройних сил.

Учасники заходу відзначили важливість належного реагування на загрози регіональній безпеці, що постають у зв’язку з незаконними діями РФ у тимчасово окупованому Криму.

У заході, який зібрав дипломатичний корпус ООН, також взяли участь заступник міністра оборони України Анатолій Петренко, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова, представники Центру оборонних досліджень України та американського Центру аналізу європейської політики.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України — Кримського півострова.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Водночас Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на «референдумі» і запровадили санкції проти Росії.

Фото: mfa.gov.ua