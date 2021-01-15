Шмигаль запросив Латвію долучитися до створення Кримської платформи

Прем’єр-міністри України і Латвії Денис Шмигаль та Кріш’яніс Каріньш обговорили питання двостороннього співробітництва.

Відеозустріч глав урядів відбулася 15 січня, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Під час розмови Шмигаль наголосив, що латвійський ринок має важливе значення для української продукції, зокрема харчової та переробної промисловості.

Він також запропонував латвійській стороні продовжити роботу із залучення додаткового вантажопотоку та створення максимально сприятливих умов при здійсненні перевезень вантажів.

«Доцільним було б, зокрема, використання контейнерного поїзда «Зубр» та портів Чорного моря, де функціонує мережа поромного сполучення та морських контейнерних ліній, які є частиною міжнародних транспортних коридорів та найбільш ефективних логістичних транспортних маршрутів», — зауважив Прем'єр-міністр України.

Шмигаль додав, що Україна очікує на підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом, що дасть змогу лібералізувати відносини у сфері транспорту з державами-членами ЄС.

За його словами, Україна також комплексно реформує енергетичну галузь. «Відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС ми, зокрема, робимо акцент на розвитку сфер енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, розширенні двостороннього співробітництва в межах синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E, а також на посиленні кіберзбезпеки об’єктів критичної інфраструктури в енергетичному секторі», — зазначив глава уряду.

Він подякував своєму латвійському колезі, а також міністру іноземних справ Латвії Едгару Рінкевичсу за підтримку ініціативи надання країнам «Східного партнерства» вакцини від коронавірусу та за незмінну послідовну позицію щодо проєкту «Північний потік-2».

За словами Шмигаля, Україна цінує підтримку Латвії в протидії російській агресії, а також підтримку з боку Міноборони Латвійської Республіки у тривалій програмі з надання гуманітарної допомоги регіонам Донецької та Луганської областей, що постраждали від бойових дій. «Для нас залишається важливим продовження цих програм, і ми вдячні, що у 2021 році передбачено фінансування проєкту з реабілітації українських військових», — наголосив він.

Прем’єр-міністр України запросив Латвію долучитися до роботи над створенням Кримської платформи та її подальшої діяльності, беручи до уваги важливу роль Латвії у просуванні інтересів України в ЄС та НАТО.

Як він підкреслив, Київ високо цінує підтримку Латвією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України та важливих реформ.

Зі свого боку Кріш’яніс Каріньш запевнив, що Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ, зокрема в антикорупційній галузі, яка матиме позитивний вплив як на економіку, так і на зовнішні інвестиції.

Шмигаль запросив латвійського колегу відвідати Україну з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності.

Фото: www.kmu.gov.ua