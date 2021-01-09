Чубаров: Треба зробити все, щоб «Кримська платформа» не закінчилася провалом
Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.
«Крім заяв, повинні бути озвучені конкретні кроки, які робитимуться цими державами, щоб російські війська дійсно покинули Крим. Треба зробити все, щоб «Кримська платформа» стала успішною і не закінчилася провалом», – наголосив Чубаров.
За його словами, ті держави, які підтримають платформу, повинні виступити за посилення санкцій щодо Росії, зокрема, за негайне ембарго на російські енергоносії.
«Або ж ці уряди можуть максимально скоротити будь-які взаємини з Росією, оскільки її дії загрожують і їхній безпеки, і їхнім народам. Я розумію, що це надзвичайно складно для окремих держав, що це пов'язано з економічними втратами, але треба ж якось зупинити російську загрозу, що розповзається над усім світом», – сказав голова Меджлісу.
Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.
Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.