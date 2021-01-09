Чубаров: Треба зробити все, щоб «Кримська платформа» не закінчилася провалом

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що за підсумками саміту «Кримської платформи», проведення якого заплановано цьогоріч, повинні бути озвучені конкретні кроки, які прискорять деокупацію півострова.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Крім заяв, повинні бути озвучені конкретні кроки, які робитимуться цими державами, щоб російські війська дійсно покинули Крим. Треба зробити все, щоб «Кримська платформа» стала успішною і не закінчилася провалом», – наголосив Чубаров.

За його словами, ті держави, які підтримають платформу, повинні виступити за посилення санкцій щодо Росії, зокрема, за негайне ембарго на російські енергоносії.

«Або ж ці уряди можуть максимально скоротити будь-які взаємини з Росією, оскільки її дії загрожують і їхній безпеки, і їхнім народам. Я розумію, що це надзвичайно складно для окремих держав, що це пов'язано з економічними втратами, але треба ж якось зупинити російську загрозу, що розповзається над усім світом», – сказав голова Меджлісу.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.