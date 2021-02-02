Східне партнерство: Україна, Грузія і Молдова висловили ЄС своє бачення розвитку

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови направили високому представнику Європейського Союзу, віцепрезиденту Єврокомісії Жозепу Боррелю, комісару ЄС з питань сусідства і розширення Оліверу Варгеї та главам МЗС держав-членів ЄС листа про спільне стратегічне бачення розвитку Східного партнерства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Дмитро Кулеба, Давід Залкіані та Ауреліу Чокой переконані, що Східне партнерство має належним чином враховувати європейські прагнення України, Грузії та Молдови та запровадити амбітний підхід для поглиблення їхньої інтеграції з ЄС.

“Відкриття нових горизонтів співпраці для найбільш зацікавлених та відданих європейському вектору розвитку держав-партнерів сприятиме їх тіснішому політичному, економічному та секторальному зближенню з ЄС. Адаптація Східного партнерства до нових реалій та потреб його держав-учасниць необхідна для зміцнення трансформаційного потенціалу цієї ініціативи та стабільності у регіоні”, — наголосили міністри.

Україна, Грузія та Молдова окреслили свої пріоритети у межах Східного партнерства, які включають інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, зближення з ЄС у сферах транспорту, енергетики, цифрового ринку, зеленої економіки, охорони здоров’я та посилення безпекової співпраці.

Міністри повідомили про намір посилити координацію з підготовки до саміту Східного партнерства у 2021 році та формування нового пакету його завдань та цілей.

Глави МЗС наголосили, що диференційований підхід України, Грузії та Молдови не заперечує відданості цілісності та інклюзивності Східного партнерства, визнання важливого стратегічного значення ініціативи для усіх шести держав-учасниць та регіону у цілому.

У листі підкреслюється, що досягнення трьох держав на євроінтеграційному шляху слугуватимуть орієнтиром для інших східних партнерів.

Фото: European Union