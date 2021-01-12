Україна і Молдова зацікавлені стати частиною «Тримор’я»

Україна та Молдова прагнуть зміцнити взаємодію з країнами в Південно-Східної Європи та на Чорному морі і зацікавлені у приєднанні до ініціативи «Тримор’я».

Про це йдеться у спільній заяві президентів України і Республіки Молдова Володимира Зеленського і Маї Санду, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

«Відзначаємо прагнення до зміцнення взаємодії з країнами-партнерами у Південно-Східній Європі та на Чорному морі. У цьому контексті ми підтверджуємо свою зацікавленість стати частиною ініціативи «Тримор’я», - ідеться в документі.

Крім того, президенти підтвердили інтерес до поглиблення регіональної співпраці з метою реалізації стратегічних цілей двох держав щодо повноправного членства в Європейському Союзі, у тому числі шляхом імплементації Угод про асоціацію з ЄС.

Також Україна і Молдова запевнили у готовності продовжувати зусилля і спільну координацію заради зміцнення стратегічного значення ініціативи «Східне партнерство», заснованої на принципі диференціації та врахування європейських амбіцій країн - партнерів, особливо в контексті підготовки до саміту Східного партнерства 2021 року.

«Ми вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці «ЄС + 3 асоційовані партнери» і закликаємо ЄС поглибити діалог щодо ПВЗВТ та поширити його на інші аспекти співробітництва та поступової галузевої інтеграції, в тому числі у сферах юстиції, цифрової економіки, енергетики, транспорту та навколишнього середовища», - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост Президента Молдови.