Зеленський запросив Санду на святкування 30-річчя Незалежності України

Президент України Володимир Зеленський запросив Президента Молдови Маю Санду на святкування 30-річчя Незалежності України.

Про це він сказав під час виголошення заяв главами двох держав після переговорів у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

Захід відбувався без участі ЗМІ, транслювався наживо на сторінці глави Української держави у Фейсбуці.

«Запрошую на великий день для нашої країни, на 30-річчя Незалежності України. Це відбудеться 24 серпня», - звернувся Зеленський до Санду.

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Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост Президента Молдови.