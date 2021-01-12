Зеленський запросив Санду на святкування 30-річчя Незалежності України
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський запросив Президента Молдови Маю Санду на святкування 30-річчя Незалежності України.
Про це він сказав під час виголошення заяв главами двох держав після переговорів у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
Захід відбувався без участі ЗМІ, транслювався наживо на сторінці глави Української держави у Фейсбуці.
«Запрошую на великий день для нашої країни, на 30-річчя Незалежності України. Це відбудеться 24 серпня», - звернувся Зеленський до Санду.
Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост Президента Молдови.