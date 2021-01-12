Зеленський та Санду зробили спільну заяву

Україна і Молдова виступають за співпрацю з посилення енергетичної безпеки, вважаючи за необхідне підвищувати надійність і диверсифікувати постачання електроенергії та енергоносіїв.

Про це йдеться у спільній заяві Президентів України і Республіки Молдова Володимира Зеленського та Маї Санду, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

“Констатуємо необхідність подальшої співпраці в енергетичному секторі з метою посилення енергетичної безпеки в регіоні. Вважаємо важливим підвищувати надійність та диверсифікувати постачання електроенергії та енергоносіїв, а також забезпечити більшу прозорість енергетичного сектору”, - сказано у документі.

Водночас у виголошеній заяві Зеленський зауважив, що вже є чимало напрацювань для поглиблення співпраці між країнами в енергетичній сфері.

“Це — збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проєкт транзиту європейського газу територією Молдови до України, відновлення електропостачання до Молдови і транзиту електроенергії з України до Румунії, який пройде територією Молдови”, - сказав глава Української держави.

Крім того, за словами Зеленського, на перемовинах із Санду була відзначена важливість перетину громадянами спільного кордону за ID-картками.

Також Зеленський проінформував, що обговорив із Санду питання спільної боротьби з контрабандою на спільному кордоні, особливо на його придністровській ділянці.

Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост Президента Молдови.

Фото: ОП