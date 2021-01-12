Із Києва в Кишинів за 5 годин: Зеленський хоче побудувати міжнародну трасу
Про це заявив Президент Володимир Зеленський після підписання з Президентом Республіки Молдови Маєю Санду у Києві двосторонніх документів, передає кореспондент Укрінформу.
Захід відбувався без участі ЗМІ, транслювався наживо на сторінці глави Української держави у Фейсбуці.
“У нас є амбітна ідея – це будівництво сучасної магістралі, яка з’єднає Київ та Кишинів. Із цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер. Це скоротить подорож між столицями наших держав до 5 годин”, - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що такий проєкт сприятиме активізації торгівлі між країнами, спрощенню транзиту та покращенню міжлюдських контактів.
Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост Президента Молдови.
Фото: ОП