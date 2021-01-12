Україна є стратегічним партнером для Молдови - Санду

Президент Республіки Молдова Мая Санду вважає своїм завданням підтримання постійного прагматичного співробітництва з Україною, яка є стратегічним партнером Молдови.

Про це Санду заявила після підписання двосторонніх документів з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку свого виступу Санду українською мовою сказала, що їй дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як Президент Республіки Молдова, а потім продовжила виступ молдовською.

«Я рада бути в Києві як Президент, щоб відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні. Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для Республіки Молдова і підтримка постійного і прагматичного співробітництва з Україною є важливим завданням для Республіки Молдова та для інституту Президента», - сказала Санду.

Вона повідомила, що домовилася з Президентом Зеленським про те, щоб вивести відносини на інший рівень стратегічного партнерства. У цьому контексті Президент Молдови відзначила, що сьогоднішнє рішення створити раду Президентів Молдови та України є першим кроком на цьому шляху.

Фото: Офіс Президента