Позиція України щодо Придністров’я незмінна — Зеленський

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Позиція щодо Придністров’я лишається незмінною, запевнив Президент Володимир Зеленський у заяві після підписання з Президентом Республіки Молдови Майєю Санду двосторонніх документів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід відбувався без участі ЗМІ, транслювався наживо на сторінці глави української держави у Фейсбуці.

“Сьогодні ми обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови та обмінялися думками щодо наших подальших кроків щодо Придністров’я, зокрема враховуючи посередницьку роль України у форматі “5+2”. Вкотре хочу підкреслити, що позиція України стосовно Придністровського врегулювання є незмінною: ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів”, - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, Майя Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост Президента Молдови.