Зеленський: Цінуємо, що президент Молдови не боїться називати Крим українським

Президент Володимир Зеленський цінує підтримку Президентом Молдови Маєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Вітаю Маю Санду у Києві. Це початок нових відносин України та Молдови. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що Президент Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським», - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, Мая Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання Президентом Молдови.