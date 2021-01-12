Зеленський зустрічається із Санду в Маріїнському палаці

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід наживо транслював Офіс глави Української держави у Фейсбуці.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Санду оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Санду привіталася з українськими військовослужбовцями офіційним вітанням в ЗСУ українською мовою: “Слава Україні!”.

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини.

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Надалі, за даними ОП, на 13-ту годину запланована церемонія підписання українсько-молдовських двосторонніх документів, на 13-10 – заяви Президентів.

У той же час раніше в Офісі глави держави поінформували, що у зв’язку із запровадженням в Україні посиленого карантину офіційні заходи відбудуться без участі журналістів.

Як повідомлялося, Мая Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання Президентом Молдови.