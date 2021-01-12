Кулеба назвав ключову тему переговорів під час візиту Санду

Ситуація у Придністров’ї буде одним із ключових пунктів перемовин під час візиту президента Молдови Маї Санду до України.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

"По-перше: найголовнішою новиною вже є те, що свій перший закордонний візит президент Молдови здійснює саме до України... Це говорить про визнання Молдовою важливості і авторитету України… Ми працюємо над тим, щоб авторитет України у нашому регіоні зростав, і цей візит якраз про це», - сказав Кулеба.

Він додав, що ситуація у Придністров’ї буде одним з ключових пунктів перемовин під час візиту Санду. У цьому контексті міністр наголосив, що погляди України та нинішнього керівництва Молдови на врегулювання придністровської проблеми збігаються.

«Це виключно питання територіальної цілісності, тобто Придністров’я має повернутися до складу Молдовської держави, і виведення російських військ», - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, Санду 12 січня відвідає Київ. Це її перший офіційний візит після обрання на пост президента Молдови.