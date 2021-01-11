Зустріч Зеленського і Санду у Києві відбудеться без преси - ОП

Завтрашні заходи за участю Президентів України і Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду у Києві відбудуться без участі ЗМІ.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави, 12 січня об 11:00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Санду, о 13:00 – церемонія підписання двосторонніх документів, о 13:10 – заяви Президентів.

“Офіс Президента України заздалегідь перепрошує, однак у зв’язку із запровадженням в Україні з 8 січня 2021 року посилених протиепідемічних заходів вказані події відбудуться без участі журналістів і транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Глави держави”, - зауважили в ОП.

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В Офісі Президента запевнили, що всіляко сприятимуть висвітленню подій і пропонуватимуть тісний контакт у телефонному режимі у разі виникнення питань чи потреби в уточненні інформації.

Як повідомлялося, Санду 12 січня відвідає Київ. Це її перший офіційний візит після обрання на пост Президента Молдови.