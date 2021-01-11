Зеленський у вівторок проведе переговори з Санду

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 12 січня у Києві проведе переговори з Президентом Молдови Маєю Санду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

“12 січня Президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, - ідеться в повідомленні.

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В ОП також зазначили, що за результатами перемовин глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.

Як повідомлялося, Президент Молдови Мая Санду 12 січня приїде у свій перший офіційний візит до Києва.