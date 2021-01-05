Санду назвала мету візиту в Україну

Президент Молдови Мая Санду під час зустрічей у Києві з вищим керівництвом України говоритиме про безпеку в регіоні, реформи на шляху до ЄС та делімітацію кордонів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю DW, передає Укрінформ.

"У січні я поїду до Києва, щоб зустрітися з паном (Президентом України Володимиром) Зеленським. І це лише початок", - сказала Санду.

За її словами, метою візиту є відновлення відносин між Молдовою і Україною.

"Ми хочемо відновити відносини, тому що якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів взагалі не було ніяких зустрічей за ці чотири роки. Нам важливо відновити відносини", - зазначила вона.

Глава Молдови наголосила, що є багато конкретних питань, на які потрібно знайти відповіді.

"Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху до Європейського Союзу, ті реформи, які ми маємо впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС. І, звичайно, питання щодо делімітації кордонів, і щодо гідроелектростанції, тобто конкретні питання", - зазначила Санду.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Президента Молдови Маї Санду підтвердила, що 12 січня глава держави відбуде в свій перший офіційний візит до Києва, де зустрінеться з вищим українським керівництвом.

У Києві відбудеться офіційна зустріч Маї Санду з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим

Як повідомлялося, 10 грудня Санду після зустрічі в Кишиневі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявила, що в січні планує візит до Києва.

24 грудня 2020 року, після перемоги в другому турі президентських виборів 15 листопада, Санду вступила на посаду президента Молдови.