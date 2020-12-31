Санду призначила тимчасового прем'єра Молдови

Президент Молдови Мая Санду підписала указ про призначення нинішнього глави Міністерства закордонних справ Ауреліу Чокоя тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

"З огляду на те, що прем'єр-міністр Йон Кіку, який іде у відставку, відмовився тимчасово виконувати ці обов'язки до призначення нового уряду, президент, згідно з Конституцією, в обов'язковому порядку призначає т.в.о. прем'єр-міністра з-поміж міністрів. Сьогодні я підписала указ про призначення тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Ауреліу Чокоя, який виконує обов'язки міністра закордонних справ та європейської інтеграції», - повідомила Санду.

Як повідомлялося, 23 грудня Кабінет міністрів Молдови на чолі з прем'єром Йоном Кіку оголосив про свою відставку. Таке рішення було прийнято після зустрічі з експрезидентом Ігорем Додоном і спікером парламенту Зінаїдою Гречаний.

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Тим часом президент Молдови Мая Санду також має намір запустити процедуру розпуску парламенту найближчим часом для проведення дострокових парламентських виборів.