Санду планує розпустити парламент Молдови

Президент Молдови Мая Санду має намір запустити процедуру розпуску парламенту найближчим часом для проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Newsmaker і Інтерфакс з посиланням на пресконференцію Санду за підсумками зустрічі з парламентськими фракціями і групами.

«Жодна політична партія не заявила відкрито про те, що готова в складі парламентської більшості взяти відповідальність за призначення нового уряду. Всі формування виступають за проведення дострокових парламентських виборів. Одні хочуть, щоб це сталося якнайшвидше, інші вважають, що вибори треба провести пізніше. Але абсолютно всі парламентські фракції згодні з тим, що цей парламент слід розпустити, і люди мають обрати новий законодавчий орган, який їх представлятиме», - заявила Санду.

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Президент Молдови наголосила, що «за кілька днів внесе пропозиції щодо цього».

На запитання про те, хто очолить уряд з 1 січня, після того як в. о. прем'єр-міністра Йон Кіку піде у відставку, Санду відповіла: «Цей уряд, призначений соціалістами, залишається. Згідно з чинним законодавством, посаду прем'єра має обійняти хтось із нинішніх міністрів».

Як повідомлялося, 24 грудня Кіку після зустрічі з Санду заявив, що виконуватиме обов'язки голови уряду до 31 грудня. За словами Кіку, разом із ним 1 січня 2021 року уряд залишать в.о. міністра охорони здоров'я Віоріка Думбревяну, в.о. міністра фінансів Сергій Пушкуца і в.о. міністра економіки Анатолій Усатий.

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Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.