Президентка Молдови розповіла про перші кроки на посаді

Мая Санду сьогодні склала присягу президента Молдови та офіційно вступила на посаду. Вона розповіла про свої перші кроки на посаді.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує видання Newsmaker.

В інавгураційній промові Санду зазначила, що єдиний спосіб очистити країну від корупціонерів — провести дочасні вибори.

«Я дотримуватимуся Конституції та законів. Але люди не можуть більше чекати й вимагають якнайшвидших змін. Гарний початок для Молдови не можна будувати на основі парламентської корупції або ігноруванні голосу народу. Політика не може бути захистом для олігархів, для тих, хто уявив, що може купити всіх і все в цій країні, включаючи справедливість та надію. Дострокові парламентські вибори — єдиний спосіб очистити парламент. Іншого рішення не існує», – зазначила Санду.

За її словами, у чинному парламенті немає більшості, яка б підтримала народний уряд.

«Шановні громадяни, наша боротьба з корупцією буде нелегкою. Але я з усією відповідальністю та впевненістю кажу вам, що ми здобудемо перемогу. Ми зможемо очистити державу від корупціонерів, побудуємо державу, у якій злодії сидітимуть у в’язниці, а не очолюватимуть країну», – сказала Санду.

У своїй промові президентка також зазначила, що боротиметься проти бюрократії та захищатиме підприємців та міських голів.

«Я пропоную побудувати вільну державу. І для державних службовців, і для працівників приватного сектора й асоціативного сектора. Щоби політичні уподобання людей, якими б вони не були, не були причиною для переслідування. Я буду захищати підприємців від зловживань чиновників, щоб побудувати сильну та конкурентоспроможну економіку. Я буду гарантом незалежності мерів. І я буду суворо карати використання держустанов у політичних цілях», – зазначила Санду.

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Як повідомлялося, сьогодні у Кишиневі в Палаці Республіки відбулася церемонія інавгурації Президента Молдови Маї Санду.

Другий тур президентських виборів у Молдові відбувся 15 листопада. Лідер партії «Дія та солідарність» (PAS) Мая Санду набрала 57,75%, а Ігор Додон - 42,25% голосів.

20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду.

10 грудня Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла Санду.

Раніше вона заявляла, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським після свого офіційного вступу на посаду.