Санду вступила на посаду президента Молдови і звернулася до громадян українською
Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.
Зазначається, що Санду на інавгурації звернулася до громадян російською, гагаузькою, українською та болгарською мовами.
«Я діятиму в інтересах всіх громадян, щоб вселити їм упевненість у завтрашньому дні. Обіцяю, що поважатиму всіх громадян. Я ваш президент, і ви можете на мене розраховувати», - сказала вона.
Президент подякувала громадянам за надану довіру.
«У мене є великі плани для країни, але я не зможу їх реалізувати без допомоги громадян. Ми потрібні один одному, щоб навести порядок і будувати сильну країну», - додала Санду.
Раніше повідомлялося, що в Кишиневі в Палаці Республіки проходить церемонія інавгурації Президента Молдови Маї Санду.
Другий тур президентських виборів у Молдові пройшов 15 листопада. Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Мая Санду набрала 57,75%, а Ігор Додон - 42,25% голосів.
20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду.
10 грудня Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла Санду.
Раніше вона заявляла, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським після свого офіційного вступу на посаду.