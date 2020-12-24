Санду вступила на посаду президента Молдови і звернулася до громадян українською

Мая Санду склала присягу на посаді президента Республіки Молдова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

Зазначається, що Санду на інавгурації звернулася до громадян російською, гагаузькою, українською та болгарською мовами.

«Я діятиму в інтересах всіх громадян, щоб вселити їм упевненість у завтрашньому дні. Обіцяю, що поважатиму всіх громадян. Я ваш президент, і ви можете на мене розраховувати», - сказала вона.

Президент подякувала громадянам за надану довіру.

«У мене є великі плани для країни, але я не зможу їх реалізувати без допомоги громадян. Ми потрібні один одному, щоб навести порядок і будувати сильну країну», - додала Санду.

Раніше повідомлялося, що в Кишиневі в Палаці Республіки проходить церемонія інавгурації Президента Молдови Маї Санду.

Читайте також: У Кишиневі проходить інавгурація президента Молдови Санду

Другий тур президентських виборів у Молдові пройшов 15 листопада. Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Мая Санду набрала 57,75%, а Ігор Додон - 42,25% голосів.

20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду.

10 грудня Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла Санду.

Раніше вона заявляла, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським після свого офіційного вступу на посаду.