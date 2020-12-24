У Кишиневі проходить інавгурація президента Молдови Санду
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.
На початку урочистої церемонії на сцену вийшли голова Конституційного Суду Домніка Маноле, спікер парламенту Зінаїда Гречаний, а за ними - обраний Президент Санду.
Інавгурація обраного президента Молдови Майї Санду / Фото: newsmaker.md
У залі присутні посли, депутати парламенту, судді КС, а також представники релігійних конфесій: православної, католицької, іудейської.
Також на інавгурації Санду присутні колишні Президенти Ніколає Тімофті і Мірча Снєгур.
У залі намагаються дотримуватися заходів безпеки. У кожного запрошеного є відведене місце, яке він, очевидно, не залишить до кінця заходу.
Навколо будинку проїзд вільний, кілька співробітників поліції стежать за тим, щоб поряд не паркувалися автомобілі. Інших спеціальних і очевидних заходів безпеки немає.
Біля будівлі Палацу Республіки зібралися люди привітати Санду.
Очікується, що після засідання парламенту і Конституційного суду новий Президент Молдови складе присягу на Конституції.
Потім Санду покладе квіти до пам'ятника Штефану чел Маре.
О 12:15 чинний Президент Ігор Додон передасть владу Санду, після чого відбудеться військово-протокольна церемонія.
Як повідомлялося, другий тур президентських виборів у Молдові пройшов 15 листопада. Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Санду набрала 57,75%, а Додон - 42,25% голосів.
20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду.
10 грудня Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла Санду.
Раніше вона заявляла, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським після свого офіційного вступу на посаду.