У Кишиневі проходить інавгурація президента Молдови Санду

У Кишиневі в Палаці Республіки проходить церемонія інавгурації президента Молдови Маї Санду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

На початку урочистої церемонії на сцену вийшли голова Конституційного Суду Домніка Маноле, спікер парламенту Зінаїда Гречаний, а за ними - обраний Президент Санду.

Інавгурація обраного президента Молдови Майї Санду / Фото: newsmaker.md

У залі присутні посли, депутати парламенту, судді КС, а також представники релігійних конфесій: православної, католицької, іудейської.

Також на інавгурації Санду присутні колишні Президенти Ніколає Тімофті і Мірча Снєгур.

У залі намагаються дотримуватися заходів безпеки. У кожного запрошеного є відведене місце, яке він, очевидно, не залишить до кінця заходу.

Навколо будинку проїзд вільний, кілька співробітників поліції стежать за тим, щоб поряд не паркувалися автомобілі. Інших спеціальних і очевидних заходів безпеки немає.

Біля будівлі Палацу Республіки зібралися люди привітати Санду.

Очікується, що після засідання парламенту і Конституційного суду новий Президент Молдови складе присягу на Конституції.

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Потім Санду покладе квіти до пам'ятника Штефану чел Маре.

О 12:15 чинний Президент Ігор Додон передасть владу Санду, після чого відбудеться військово-протокольна церемонія.

Як повідомлялося, другий тур президентських виборів у Молдові пройшов 15 листопада. Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Санду набрала 57,75%, а Додон - 42,25% голосів.

20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду.

10 грудня Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла Санду.

Раніше вона заявляла, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським після свого офіційного вступу на посаду.