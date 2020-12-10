Обраний президент Молдови Санду вийшла з партії PAS

Обраний президент Молдови Мая Санду відмовилася від членства в партії «Дія і справедливість» (PAS) і склала з себе повноваження голови формування в зв'язку з обранням на посаду президента Молдови.

Як передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker, про це повідомили в пресслужбі партії.

«Згідно з чинним законодавством, президент країни не може перебувати в політформуваннях. До конгресу партією тимчасово керуватиме віцеголова Ігор Гросу», - йдеться в повідомленні партії.

Як повідомляв Укрінформ, у другому турі президентських виборів 15 листопада Санду набрала 57,72% голосів, а Додон - 42,28%. Повноваження чинного президента закінчуються 23 грудня, інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.