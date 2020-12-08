Додон підписав закон, який обмежує повноваження президента Молдови

Додон підписав закон, який обмежує повноваження президента Молдови

Укрінформ
Чинний президент Молдови Ігор Додон промульгував закон про виведення Служби інформації і безпеки з підпорядкування главі держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Point.news.

За словами прессекретаря президента Кармени Стерпу, Додон оприлюднив закон про перехід СІБ у підпорядкування парламенту.

Тим часом напередодні Конституційний суд призупинив дію поправок до закону «Про СІБ» до прийняття ним остаточного рішення.

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КС зазначає, що якщо дію закону не буде припинено, він може бути застосований і мати наслідки, наприклад, при призначенні керівництва СІБ. Якщо ж КС визнає цей закон неконституційним, його рішення не вплине на мандат нового глави Служби інформації і безпеки.

Як повідомлялося, депутати нової парламентської коаліції Молдови 3 грудня схвалили законопроєкти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного та соціального страхування і про перехід СІБ у підпорядкування парламенту.

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Опозиція та обраний президент Мая Санду заявили, що голосування проведено з порушенням регламенту і, отже, було незаконним.

У другому турі президентських виборів 15 листопада Санду набрала 57,72% голосів, а Додон - 42,28%. Повноваження чинного президента Молдови закінчуються 23 грудня, інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.

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