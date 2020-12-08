Додон підписав закон, який обмежує повноваження президента Молдови

Чинний президент Молдови Ігор Додон промульгував закон про виведення Служби інформації і безпеки з підпорядкування главі держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Point.news.

За словами прессекретаря президента Кармени Стерпу, Додон оприлюднив закон про перехід СІБ у підпорядкування парламенту.

Тим часом напередодні Конституційний суд призупинив дію поправок до закону «Про СІБ» до прийняття ним остаточного рішення.

КС зазначає, що якщо дію закону не буде припинено, він може бути застосований і мати наслідки, наприклад, при призначенні керівництва СІБ. Якщо ж КС визнає цей закон неконституційним, його рішення не вплине на мандат нового глави Служби інформації і безпеки.

Як повідомлялося, депутати нової парламентської коаліції Молдови 3 грудня схвалили законопроєкти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного та соціального страхування і про перехід СІБ у підпорядкування парламенту.

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Опозиція та обраний президент Мая Санду заявили, що голосування проведено з порушенням регламенту і, отже, було незаконним.

У другому турі президентських виборів 15 листопада Санду набрала 57,72% голосів, а Додон - 42,28%. Повноваження чинного президента Молдови закінчуються 23 грудня, інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.