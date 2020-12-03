Парламент Молдови скоротив повноваження новообраного президента

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з документом, СІБ переходить під парламентський контроль, а директора установи призначатиме парламент на п'ять років.

Сам законопроєкт про це без обговорення ухвалили 3 грудня відразу в двох читаннях голосами 51 депутата.

Авторами проєкту виступили депутати-соціалісти Василь Боля і Григоре Новак.

Повідомляється, що вранці біля будівлі парламенту пройшов протест проти передачі СІБу під контроль парламенту. Протест організувала партія «Дія і солідарність» (PAS) Маї Санду. За її словами, ініціатива депутатів-соціалістів вивести СІБ з-під підпорядкування президента - це спроба захопити владу.

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Як повідомлялося, лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Мая Санду в другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її конкурент, діючий президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.

Інавгурація Санду запланована на 24 грудня.