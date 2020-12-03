«Геть мафію»: прихильники Санду вимагають дострокових парламентських виборів у Молдові

Санду розглядає таку ініціативу як спробу захоплення влади, повідомляє Укрінформ із посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що на акції протесту в центрі молдавської столиці зібралися близько тисячі людей, які вимагають дострокових парламентських виборів і кричать: «Геть мафію».

Відомо, що партію «Дія і солідарність» (PAS) Маї Санду на мітингу підтримала «Наша партія» і її лідер Ренато Усатий - колишній конкурент Санду на виборах президента Молдови.

Сама Санду під час виступу перед соратниками закликала людей «захистити демократію і право на країну без корупції» та повторила свою тезу про те, що Молдові потрібні дострокові парламентські вибори.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше депутати від Партії соціалістів Молдови (ПСРМ), до якої відноситься діючий президент Ігор Додон, зареєстрували законопроєкт, який передбачає, що Служба інформації і безпеки країни переходить під контроль парламенту.

Обраний президент Мая Санду розцінила таку ініціативу як спробу захоплення влади.

Фото: NewsMaker