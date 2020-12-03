«Геть мафію»: прихильники Санду вимагають дострокових парламентських виборів у Молдові
Санду розглядає таку ініціативу як спробу захоплення влади, повідомляє Укрінформ із посиланням на NewsMaker.
Зазначається, що на акції протесту в центрі молдавської столиці зібралися близько тисячі людей, які вимагають дострокових парламентських виборів і кричать: «Геть мафію».
Відомо, що партію «Дія і солідарність» (PAS) Маї Санду на мітингу підтримала «Наша партія» і її лідер Ренато Усатий - колишній конкурент Санду на виборах президента Молдови.
Сама Санду під час виступу перед соратниками закликала людей «захистити демократію і право на країну без корупції» та повторила свою тезу про те, що Молдові потрібні дострокові парламентські вибори.
Як повідомляв Укрінформ, раніше депутати від Партії соціалістів Молдови (ПСРМ), до якої відноситься діючий президент Ігор Додон, зареєстрували законопроєкт, який передбачає, що Служба інформації і безпеки країни переходить під контроль парламенту.
Обраний президент Мая Санду розцінила таку ініціативу як спробу захоплення влади.
Фото: NewsMaker