«Геть мафію»: прихильники Санду вимагають дострокових парламентських виборів у Молдові

«Геть мафію»: прихильники Санду вимагають дострокових парламентських виборів у Молдові

Фото, відео
Укрінформ
У Кишиневі перед будівлею парламенту проходить акція прихильників обраного президента Маї Санду і партії «Дія і солідарність» (PAS) проти виведення Служби інформації і безпеки (СІБ) з-під підпорядкування глави держави.

Санду розглядає таку ініціативу як спробу захоплення влади, повідомляє Укрінформ із посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що на акції протесту в центрі молдавської столиці зібралися близько тисячі людей, які вимагають дострокових парламентських виборів і кричать: «Геть мафію».

Відомо, що партію «Дія і солідарність» (PAS) Маї Санду на мітингу підтримала «Наша партія» і її лідер Ренато Усатий - колишній конкурент Санду на виборах президента Молдови.

Сама Санду під час виступу перед соратниками закликала людей «захистити демократію і право на країну без корупції» та повторила свою тезу про те, що Молдові потрібні дострокові парламентські вибори.

Читайте також: Санду заявила про спробу захоплення влади в Молдові

Як повідомляв Укрінформ, раніше депутати від Партії соціалістів Молдови (ПСРМ), до якої відноситься діючий президент Ігор Додон, зареєстрували законопроєкт, який передбачає, що Служба інформації і безпеки країни переходить під контроль парламенту.

Обраний президент Мая Санду розцінила таку ініціативу як спробу захоплення влади.

Фото: NewsMaker

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-