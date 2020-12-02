Санду заявила про спробу «захоплення влади» в Молдові

Обраний президент Мая Санду розцінює ініціативу вивести Службу інформації і безпеки (СІБ) з-під підпорядкування главі держави як спробу захоплення влади.

Про це вона заявила на пресконференції, передає Укрінформ з посиланням на Newsmaker.

«Законопроєкт, зареєстрований у парламенті, згідно з яким СІБ пропонують вивести з-під підпорядкування президентові, - це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захопити владу. Ми опротестуємо ці зловживання в Конституційному суді і попросимо допомоги народу», - заявила Санду.

Вона закликала громадян вийти завтра на акцію протесту, яка відбудеться перед будівлею парламенту.

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«Правляча більшість ПСРМ-«Шор» хоче врізати ті повноваження, які дали б мені змогу почати наводити порядок у країні. Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти і захистити свій голос», - заявила обраний президент Молдови, звертаючись до людей.

За інформацією молдавських ЗМІ, депутати від Партії соціалістів Молдови (ПСРМ), до якої належить чинний президент Ігор Додон, зареєстрували законопроект, який передбачає, що Служба інформації і безпеки переходить під контроль парламенту.

«З огляду на те, що Республіка Молдова є парламентською республікою відповідно до статті 60 Конституції Республіки Молдова, необхідно посилити парламентський контроль над системою національної безпеки Республіки Молдова», - заявляють автори ініціативи.

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Як повідомлялося, лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Мая Санду в другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її конкурент, чинний президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.

Інавгурація Санду запланована на 24 січня.