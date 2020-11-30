Санду перші закордонні візити здійснить до Києва і Бухареста

Обраний президент Республіки Молдова Мая Санду оголосила, що перші закордонні візити здійснить до Києва і Бухареста, проте їх дати ще не визначено.

Про це вона заявила на пресконференції в понеділок, повідомляє Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

«Точної дати візитів поки немає. Ймовірно, це буде в січні », - зазначила Санду.

Водночас вона підкреслила, що Молдова підтримує територіальну цілісність України.

«Ми підтримували і підтримуємо територію цілісність України і сподіваємося, що інші країни підтримають територіальну цілісність Молдови», - сказала Санду.

Повідомляється, що інавгурація нового президента Молдови відбудеться 24 грудня в Палаці республіки. Вона пройде з мінімальним числом учасників через пандемію. Всі громадяни зможуть спостерігати за церемонією онлайн.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 листопада в телеефірі заявив, що МЗС вже працює над організацією офіційного візиту новообраного президента Молдови Маї Санду в Україні.

Санду перемогла в другому турі виборів президента Молдови, набравши 57,75% голосів виборців. Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, в тому числі з Україною, а також що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським після офіційного вступу на посаду.