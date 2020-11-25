Санду планує зустрітися із Зеленським після інавгурації

Новообраний президент Республіки Молдова Мая Санду заявила, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським після її офіційного вступу на посаду.

Про це вона повідомила на пресконференції, передає Укрінформ із посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Санду назвала три пріоритети своєї політики на найближчий час: збалансована зовнішня політика, включення до бюджету на 2021 рік грошей, необхідних для подолання епідеміологічної, економічної і соціальної криз, а також боротьба з корупцією і реформа юстиції.

В першу чергу новообраний президент Молдови має намір вести збалансовану зовнішню політику, щоб вивести країну з міжнародної ізоляції.

«У зв'язку з цим Санду зазначила, що після її інавгурації до Кишинева прибуде президент Румунії Клаус Йоханніс. Санду також домовилася після свого офіційного вступу на посаду зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським», - йдеться в повідомленні.

Про дату інавгурації новообраного президента Молдови не повідомляється.

Водночас Санду має намір просити у країн-партнерів Молдови надати необхідні тести, ліки, захисні засоби та обладнання, що використовується в лікуванні коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Санду виграла другий тур виборів у Молдові у проросійського президента Ігоря Додона, набравши 57,75% голосів виборців.

Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, в тому числі з Україною.

Раніше Санду виступила за розморожування двосторонніх відносин з Україною.