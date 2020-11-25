Санду планує зустрітися із Зеленським після інавгурації
Про це вона повідомила на пресконференції, передає Укрінформ із посиланням на місцеве видання NewsMaker.
Санду назвала три пріоритети своєї політики на найближчий час: збалансована зовнішня політика, включення до бюджету на 2021 рік грошей, необхідних для подолання епідеміологічної, економічної і соціальної криз, а також боротьба з корупцією і реформа юстиції.
В першу чергу новообраний президент Молдови має намір вести збалансовану зовнішню політику, щоб вивести країну з міжнародної ізоляції.
«У зв'язку з цим Санду зазначила, що після її інавгурації до Кишинева прибуде президент Румунії Клаус Йоханніс. Санду також домовилася після свого офіційного вступу на посаду зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським», - йдеться в повідомленні.
Про дату інавгурації новообраного президента Молдови не повідомляється.
Водночас Санду має намір просити у країн-партнерів Молдови надати необхідні тести, ліки, захисні засоби та обладнання, що використовується в лікуванні коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, Санду виграла другий тур виборів у Молдові у проросійського президента Ігоря Додона, набравши 57,75% голосів виборців.
Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, в тому числі з Україною.
Раніше Санду виступила за розморожування двосторонніх відносин з Україною.