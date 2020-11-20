ЦВК Молдови оголосила про перемогу Санду на виборах

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Мая Санду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

«Визнається обраним кандидат від партії PAS Мая Санду, яка набрала 943 006 голосів», - заявив глава ЦВК Дорін Чиміл. Незалежного кандидата Ігоря Додона підтримали 690 615 виборців.

Тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд. Результати голосування передадуть до Конституційного суду (КС) для визнання або невизнання остаточних підсумків виборів.

Як повідомлялося, другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.