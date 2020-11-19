Санду: Маємо вивести Молдову з ізоляції та розморозити двосторонні відносини з Україною

Обраний президент Республіки Молдова Майя Санду виступила за розморожування двосторонніх відносин з Україною.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в ході зустрічі з послом України Марко Шевченком, повідомляється на сторінці політичної партії "Дія і солідарність" у Фейсбуці.

Як наголошується, Санду подякувала Президентові України Володимиру Зеленському за привітання. Сторони обговорили поточну ситуацію в Республіці Молдова і необхідність тісної співпраці між двома країнами.

Також під час бесіди Санду підкреслила важливість розвитку стратегічного партнерства між Україною та Республікою Молдова й Україною.

"У нас багато спільних проблем, а також багато можливостей, які ми можемо разом реалізувати. Ми маємо вивести Молдову з ізоляції й негайно розморозити двосторонні відносини з Україною. В той самий час, ми обговорили синхронізацію діяльності в контексті процесу європейської інтеграції", - зазначила Санду.

Обраний президент Майя Санду підкреслила, що Республіка Молдова й Україна мають великий порядок денний, який буде відновлено найближчим часом.

Як повідомлялося, Майя Санду перемогла в другому турі виборів у Молдові проросійського президента Ігоря Додона, набравши 57,75% голосів виборців.

Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, в тому числі з Україною.

У вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова на новий етап відносин з Молдовою під керівництвом Майї Санду.

Фото: Партия Действие и Cолидарность