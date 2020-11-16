В ОП вважають, що перемога Санду дозволить перезавантажити партнерство з Молдовою

Перемога Маї Санду на президентських виборах у Молдові відкриває вікно можливостей для перезавантаження українсько-молдовського партнерства.

Про це написав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у статті на “Європейській правді”, повідомляє Укрінформ.

“Результати президентських виборів у Молдові відкривають вікно можливостей для справжнього перезавантаження українсько-молдовського партнерства”, - зазначив він.

Передусім, на його думку, йдеться про активізацію політичного діалогу на рівні глав держав, який потрібно зробити постійним.

Як приклад, заступник керівника ОП пропонує спільно з молдовськими партнерами розглянути варіант започаткування щорічних зустрічей у форматі Президентської ради.

Також він переконаний, що слід об’єднати зусилля задля відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці, яка зазнала негативного впливу пандемії коронавірусу.

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“З цією метою необхідно ініціювати проведення чергового засідання міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Переконаний, що співголова української частини комісії, віцепрем'єр Олексій Резніков зможе вже найближчим часом узгодити модальності такого засідання з молдовським колегою”, - написав Жовква.

Він також відзначив, що Україна відкрита до реалізації інфраструктурних проєктів. Крім того, за його словами, на порядку денному є низка актуальних питань, які накопичувалися роками, у тому числі за попередньої влади, як у Молдові, так і в Україні.

Заступник очільника ОП нагадав, що для їх предметного обговорення та віднайдення взаємоприйнятних рішень Президент Володимир Зеленський уже запросив Маю Санду здійснити офіційний візит в Україну, й висловив сподівання, що такий візит відбудеться на початку 2021 року.

Жовква додав, що перемога Санду є важливою з точки зору фіксації незмінності політики Кишинева щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, а також щодо безпеки і стабільності як у Молдові, у нашому регіоні, так і на європейському континенті в цілому.

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“Обрання Санду – це також підтвердження незмінності європейського вибору Молдови, її руху в напрямі європейських реформ. Тут наші підходи повністю збігаються. Зокрема, Україна та Молдова, поряд із Грузією, є найактивнішими учасниками ініціативи ЄС "Східне партнерство", - підкреслив заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS) Мая Санду виграла другий тур виборів президента Молдови. ЦВК Молдови порахував 100% голосів виборців. Згідно з результатами виборів, Санду набрала 57,75% голосів. Її суперник, проросійський політик Ігор Додон, який набрав 42,25% голосів, вже привітав Санду з перемогою.