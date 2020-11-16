Санду націлена вести з Україною прагматичний діалог

Лідер партії «Дія та солідарність» Мая Санду, котра перемогла на президентських виборах у Молдові, хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, у тому числі з Україною.

Про це вона заявила на брифінгу після оголошення результатів президентских виборів, передає Укрінформ із посиланням на meduza.

Мая Санду наголосила, що «націлена вести діалог з усіма країнами, включаючи Румунію, Україну, європейські країни, Росію та США».

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Як повідомлялось, Майя Санду перемогла чинного главу Молдови Ігоря Додона в другому турі президентських виборів, що відбулися 15 листопада. За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Санду набрала 57,75% голосів виборців.