У Молдові порахували 100% голосів – перемогла Санду

Лідер партії «Дія та солідарність» (PAS) Мая Санду виграла другий тур виборів президента Молдови.

ЦВК Молдови порахував 100% голосів виборців, передає Укрінформ.

Згідно з результатами виборів, Санду набрала 57,75% голосів, а її суперник – проросійський політик Ігор Додон – 42,25%.

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Загалом проголосувало 1 633 625 виборців, з яких 943 486 віддали свої голоси за Санду.

Санду - правоцентристський кандидат від опозиції, обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Маю Санду з перемогою на виборах Президента Молдови. Він провів із нею телефонну розмову та запросив Санду до Києва.

Глава держави побажав Санду успішної роботи і запевнив її у налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної серед іншого під час візиту Майї Санду до Києва як Прем'єр-міністра Республіки Молдова у липні 2019 року.

Зеленський відзначив, що Україна налаштована на реалізацію нових амбітних проектів, передусім інфраструктурних та спрямованих на сприяння європейській інтеграції двох країн.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили проблематику пандемії COVID-19 та висловили сподівання, що людству в короткій перспективі вдасться впоратися з нею, а нашим країнам – з її відчутними наслідками, насамперед економічними.