Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Президент Володимир Зеленський привітав колишню голову уряду, лідера Партії дій та солідарності (PAS) Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Твітері.

«З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, за останніми даними Центрвиборчкому Молдови, більшість голосів громадян на президентських виборах набирає проєвропейський кандидат Мая Санду.

За результатами підрахунку 98,6% бюлетенів Мая Санду набирає 56,12% голосів виборців, Ігор Додон - 43,88%

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента.