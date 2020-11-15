На президентських виборах у Молдові - рекордна явка діаспори

У другому турі виборів президента Молдови станом на 15:05 за межами країни проголосували 150 тисяч виборців.

Це більше, ніж явка діаспори за кордоном у першому турі виборів загалом (що склала 149 840 - ред.), передає Укрінформ з посиланням на Newsmaker.

Так, станом на 15:05 на виборах президента Молдови вже проголосували 1 120 705 виборців, з них 150 000 - за кордоном.

Черги перед виборчими дільницями утворилися у Штутгарті, Гамбурзі, Мюнхені, Касселі, Римі, Болоньї, Пармі, Вероні, Тревізо, Мілані, Брешії, Флоренції, Бірмінгемі, Нортхемтоні, Лісабоні, Гаазі, Москві та Тулі.

Як повідомлялося, у Молдові в неділю, 15 листопада, проходить другий тур виборів президента.

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