На пункті пропуску Молдови з Придністров'ям - сутички
Як передає Укрінформ, про це інформує Point.md.
Сутички виникли через те, що активісти фіксують організоване підвезення виборців на дільниці для голосування на виборах президента Молдови.На пункті пропуску Молдови з Придністров'ям – сутички / Фото: point.md
Наголошується, що на пункті пропуску «Варниця-Бендери» зібралися активісти, які намагаються перешкоджати «організованому підвезенню громадян ПМР».
Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що автівки не проїжджали через КПП два-три рази.
В одній з ситуацій у сутичку довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.
Як повідомлялося, у Молдові в неділю, 15 листопада, проходить другий тур виборів президента.
У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів діючий президент Ігор Додон та лідер партії «Дія та солідарність» (PAS) Майя Санду.