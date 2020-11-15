На пунктах пропуску між невизнаною «Придністровської молдовською республікою» та Молдовою - сутички через організоване підвезення громадян ПМР для голосування на виборах президента Молдови.

Як передає Укрінформ, про це інформує Point.md.

Сутички виникли через те, що активісти фіксують організоване підвезення виборців на дільниці для голосування на виборах президента Молдови.

На пункті пропуску Молдови з Придністров'ям – сутички / Фото: point.md

Наголошується, що на пункті пропуску «Варниця-Бендери» зібралися активісти, які намагаються перешкоджати «організованому підвезенню громадян ПМР».

Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що автівки не проїжджали через КПП два-три рази.

В одній з ситуацій у сутичку довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.

Як повідомлялося, у Молдові в неділю, 15 листопада, проходить другий тур виборів президента.

У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів діючий президент Ігор Додон та лідер партії «Дія та солідарність» (PAS) Майя Санду.