Додон vs Санду: у Молдові - другий тур президентських виборів

У Молдові в неділю, 15 листопада, проходить другий тур виборів президента.

У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів діючий президент Ігор Додон і лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду, передає Newsmaker.

О 7:00 ранку в Молдові відкрилися 2004 дільниці.

У першому турі, який відбувся 1 листопада, Додон набрав - 32,61% голосів, а Санду - 36,16%. У другому турі виграє кандидат, який набрав більше голосів.

Як повідомлялося, 45-річний Додон прийшов до влади в 2016 році, перемігши у другому турі свою прозахідну суперницю Майю Санду, яка хоче, щоб Молдова вступила до Європейського Союзу.

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Санду - правоцентристський кандидат від опозиції, обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.