Санду відмовилася від дебатів з Додоном

Кандидат у президенти від партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду відмовилася проводити передвиборчі дебати зі своїм суперником у другому турі виборів Ігорем Додоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker з посиланням на пресконференцію Санду в понеділок.

«Я наполягала на проведенні публічних дебатів, для обговореня тем національного значення: економічні проблеми, подолання санітарної кризи, боротьба з корупцією і бідністю. Проте кожен раз, коли Ігоря Додона звали обговорити серйозні проблеми, він вважав за краще лише брехати. Він не може ані вирішувати проблеми, ані відповідати на питання, лише труїти народ своєю неправдою. Нам нема чого обговорювати з таким персонажем. Нехай сам борсається у тому болоті, в яке він заліз», - сказала Санду.

Також вона заявила, що після виборів буде вимагати, щоби прокуратура почала розслідування «всіх схем», в яких, на її думку, брав участь Додон.

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Нагадаємо, що президент Ігор Додон оголосив 3 листопада, що готовий зустрітися на передвиборчих дебатах із кандидатом Майєю Санду. Очільник держави зазначив, що до другого туру виборів планує лише одну або дві зустрічі «на нейтральних майданчиках». Санду тоді лише «з поваги до громадян» погодилася зустрітися з Додоном на дебатах на нейтральній території.

Як загальновідомо, другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 15 листопада.