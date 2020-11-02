У Молдові перший тур президентських виборів виграла Мая Санду

Вона набрала 36,16% голосів згідно з опрацьованими 100% бюлетенів ЦВК країни, передає Укрінформ.

Згідно з даними ЦВК, Ігор Додон набрав 32,61% голосів виборців.

При цьому Санду підтримали 70% виборців з молдавської діаспори.

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Кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,90% голосів, а кандидат від партії «Шор» Віолета Іванова - на четвертому з 6,49%.

Другий тур виборів у Молдові призначений на 15 листопада.