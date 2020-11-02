У Молдові перший тур президентських виборів виграла Мая Санду
Укрінформ
Експрем'єр Молдови Мая Санду, відома своїми проєвропейськими поглядами, обійшла проросійського суперника Ігоря Додона та виграла перший тур президентських виборів у Молдові.
Вона набрала 36,16% голосів згідно з опрацьованими 100% бюлетенів ЦВК країни, передає Укрінформ.
Згідно з даними ЦВК, Ігор Додон набрав 32,61% голосів виборців.
При цьому Санду підтримали 70% виборців з молдавської діаспори.
Кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,90% голосів, а кандидат від партії «Шор» Віолета Іванова - на четвертому з 6,49%.
Другий тур виборів у Молдові призначений на 15 листопада.