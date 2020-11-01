У Грузії почалися протести через незгоду з результатами виборів

У середмісті грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами вчорашнього голосування на парламентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Georgia Today.

Члени та прихильники опозиційних партій розпочали акцію протесту перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі.

Опозиційні лідери, котрі зібралися перед будівлею парламенту, стверджують, що вибори були сфальсифіковані та нелегітимні. Очікується, що вони оголосять подальший спільний план дій на сьогоднішньому мітингу.

Як повідомлялося, у Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. В країні обирали парламент 10-го скликання: 120 депутатів будуть обрані за пропорційною та 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.

Згідно з даними грузинської ЦВК, за результатами підрахунку понад 80% голосів, на парламентських виборах у Грузії перемагає правляча партія Грузинська мрія - Демократична Грузія.

Фото: Радіо Свобода