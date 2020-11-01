У Молдові - вибори президента

У неділю, 1 листопада, у Молдові почалося голосування на виборах президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Виборчі дільниці відкрились о 05:00 за Грінвічем та закриються через 14 годин.

Молдова - країна з 3,5 мільйонами населення традиційно обирає між політсилами, які віддають перевагу тіснішим зв'язкам з ЄС, зокрема Румунією, та тими, хто дотримується політики теплих відносин з Москвою.

Найкращі шанси на перемогу сьогодні мають проросійський чинний президент Ігор Додон та прозахідний кандидат - експрем'єр-міністр Майя Санду.

Ігор Додон, який прагне отримати новий чотирирічний мандат на керування державою, заявив напередодні, що його політично нестабільна країна втомилася від потрясінь. Він закликав людей голосувати за "мир, стабільність та розвиток".

45-річний Додон прийшов до влади 2016 року, перемігши у другому турі свою прозахідну суперницю Майю Санду, яка прагне, щоб Молдова вступила до Європейського Союзу.

Санду - правоцентристський кандидат від опозиції, яка недовго обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.