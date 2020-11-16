Санду впевнено лідирує на виборах президента Молдови
Укрінформ
За останніми даними Центрвиборчкому Молдови, більшість голосів громадян на президентських виборах набирає проєвропейський кандидат Мая Санду.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані ЦВК Молдови.
За результатами підрахунку 98,6% бюлетенів Мая Санду набирає 56,12% голосів виборців, Ігор Додон - 43,88%
Як повідомлялося, у Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента.
У ньому взяли участь підтриманий Партією соціалістів чинний президент Ігор Додон та лідер партії «Дія та солідарність» (PAS) Мая Санду.
У першому турі, який відбувся 1 листопада, Додон набрав - 32,61% голосів, а Санду - 36,16%.
Мая Санду - правоцентристський кандидат від опозиції, обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.