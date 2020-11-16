Зеленський поговорив телефоном із Санду і запросив її до Києва

Зеленський поговорив телефоном із Санду і запросив її до Києва

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з переможницею президентських виборів у Молдові - колишньою головою уряду, лідером Партії дій та солідарності (PAS) Маєю Санду і запросив її до Києва.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив у Твіттері.

"Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва", - написав Зеленський.

Як повідомляється на сайті Президента, глава держави побажав Санду успішної роботи і запевнив її у налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної серед іншого під час візиту Майї Санду до Києва як Прем'єр-міністра Республіки Молдова у липні 2019 року.

Зеленський відзначив, що Україна налаштована на реалізацію нових амбітних проектів, передусім інфраструктурних та спрямованих на сприяння європейській інтеграції двох країн.

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Президент подякував за послідовну підтримку Майєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили проблематику пандемії COVID-19 та висловили сподівання, що людству в короткій перспективі вдасться впоратися з нею, а нашим країнам – з її відчутними наслідками, насамперед економічними.

Як повідомлялося, за останніми даними Центрвиборчкому Молдови, більшість голосів громадян на президентських виборах набирає проєвропейський кандидат Мая Санду.

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За результатами підрахунку 98,6% бюлетенів Мая Санду набирає 56,12% голосів виборців, Ігор Додон - 43,88%

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента.

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