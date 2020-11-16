Зеленський поговорив телефоном із Санду і запросив її до Києва

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з переможницею президентських виборів у Молдові - колишньою головою уряду, лідером Партії дій та солідарності (PAS) Маєю Санду і запросив її до Києва.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив у Твіттері.

"Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва", - написав Зеленський.

Як повідомляється на сайті Президента, глава держави побажав Санду успішної роботи і запевнив її у налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної серед іншого під час візиту Майї Санду до Києва як Прем'єр-міністра Республіки Молдова у липні 2019 року.

Зеленський відзначив, що Україна налаштована на реалізацію нових амбітних проектів, передусім інфраструктурних та спрямованих на сприяння європейській інтеграції двох країн.

Президент подякував за послідовну підтримку Майєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили проблематику пандемії COVID-19 та висловили сподівання, що людству в короткій перспективі вдасться впоратися з нею, а нашим країнам – з її відчутними наслідками, насамперед економічними.

Як повідомлялося, за останніми даними Центрвиборчкому Молдови, більшість голосів громадян на президентських виборах набирає проєвропейський кандидат Мая Санду.

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За результатами підрахунку 98,6% бюлетенів Мая Санду набирає 56,12% голосів виборців, Ігор Додон - 43,88%

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента.