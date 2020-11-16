Додон привітав Санду з перемогою на виборах президента

Чинний президент Молдови Ігор Додон привітав лідера партії "Дія і солідарність" Майю Санду з попередньою перемогою на виборах глави республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Point.md.

"Попередні результати показали, що Майя Санду здобула перемогу (на виборах президента - ред.). Я вітаю її з попередньою перемогою, але точка у виборчому процесі буде поставлена, коли будуть перевірені всі повідомлення про порушення", - заявив Додон.

Водночас він зазначив, що його виборчий штаб зареєстрував безпрецедентну кількість порушень під час проведення виборів.

Додон закликав своїх прихильників не виходити на акції протесту після виборів.

Читайте також: Зеленський поговорив телефоном із Санду і запросив її до Києва

"Хочу звернутися до тих, хто мене підтримав. Шановні співгромадяни, практично половина виборців підтримала мою кандидатуру на посаді президента. Я закликаю вас до спокою, категорично ніяких протестів і дестабілізації. Я вам скажу, якщо треба буде вийти на вулицю", - зазначив Додон .

Раніше стало відомо, що ЦВК Молдови порахувала 100% голосів виборців. Згідно з результатами, лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду виграла другий тур виборів президента Молдови. Вона набрала 57,75% голосів, а її суперник - проросійський політик Ігор Додон - 42,25%.

Як відомо, Санду - правоцентристський кандидат від опозиції, обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.