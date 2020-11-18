МЗС уже працює над організацією візиту Санду до Києва – Кулеба

Міністерство закордонних справ уже працює над організацією офіційного візиту в Україну новообраного президента Молдови Маї Санду.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі «Сніданку з 1+1» 18 листопада.

«Перші дві телефонні розмови, які провела Мая Санду, були з президентами України і Румунії, що саме по собі є знаковим. Наш Президент запросив її відвідати Україну, тому ми вже працюємо над організацією цього візиту», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Мая Санду перемогла у другому турі виборів у Молдові Ігоря Додона, набравши 57,75 % голосів виборців.

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Вона заявила, що хоче вести прагматичний діалог з усіма країнами, у тому числі з Україною.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Санду 16 листопада запросив її відвідати Київ з офіційним візитом.