Уряд не обговорював повне закриття кордонів - Кулеба

Уряд наразі не обговорював питання повного закриття кордонів найближчим часом, але не виключено, що воно постане у майбутньому.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі «Сніданку з 1+1» у середу, 18 листопада.

«Наразі розмов в уряді про закриття кордонів у нас немає, але ми всі розуміємо, що якщо дійде справа до обговорення повного локдауну, то це питання постане», - сказав дипломат.

Кулеба додав, що він особисто не підтримує ідею заборони в’їзду для іноземців, оскільки захворюваність на коронавірус всередині країни уже доволі висока, а міграційний потік через кордон не такий значущий, щоб вплинути на ситуацію з пандемією в Україні.

Водночас, на його думку, наразі не варто обговорювати, «як воно буде», а треба просто «рухатися вперед».

«Ми б дуже хотіли уникнути і повного локдауну, і будь-яких інших жорстких заходів, але здоров’я громадян – це найважливіше… Ми в уряді дійсно намагаємося мінімізувати негативний вплив пандемії на українську економіку і на свободу пересування, тобто знаходити збалансовані рішення», - запевнив очільник МЗС.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджено 570 153 випадки COVID-19, з них за добу 12 496.