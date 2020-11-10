Знак справжньої дружби: Кулеба подякував Данії за 50 апаратів ШВЛ для України

Україна дуже вдячна Данії за надання 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час віртуальної зустрічі з данським колегою Єппе Кофодом, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

“Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії”, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляється, окремою темою розмови глав МЗС було створення Кримської платформи, яка покликана консолідувати зусилля міжнародної спільноти для захисту прав людини та деокупації українського півострова. Кулеба повідомив Кофоду про установчий саміт Кримської платформи, запланований на травень 2021 року, та запросив Данію долучитися до її роботи.

Співрозмовники також позитивно відзначили набрання чинності рамковою міжурядовою угодою, яка дасть змогу реалізувати в Україні проєкти за програмою Danida Business Finance. За словами Кулеби, для України особливо пріоритетними є сфери відновлюваної енергетики, енергоефективності, водопостачання та очищення стічних вод. Міністр також запросив данські компанії до участі у проєкті “Велике будівництво” Президента та розвитку української інфраструктури.

Глави МЗС домовилися про створення українсько-данської бізнес-ради задля розвитку торгівлі та інвестицій.

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Окрему увагу сторони приділили європейській та євроатлантичній інтеграції України. «Дмитро Кулеба та Єппе Кофод позитивно оцінили підсумки Саміту Україна-ЄС 6 жовтня. Глава МЗС Данії підтвердив налаштованість Копенгагена на подальшу підтримку реформ у нашій країні та запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», - поінформували у МЗС.

Як зазначають у відомстві, за підсумками І півріччя 2020 року, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Данією становив 313,98 млн дол. США. Український експорт у порівнянні з відповідним періодом 2019 року зменшився на 16,7% - до 191,14 млн дол. Імпорт зменшився на 17,7% та становив 122,84 млн дол. Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі товарами та послугами за цей період становило 68,3 млн дол.

Зменшення загальних показників двосторонньої торгівлі відбулося на тлі світової економічної кризи та зниження економічної активності через COVID-19, констатують у МЗС.

Фото: mfa.gov.ua