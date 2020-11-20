Санду: Україні може бути корисно врахувати досвід Придністров’я у діях щодо Донбасу

Обраний Молдовою "м’який підхід" у переговорах щодо Придністров'я не дав змоги врегулювати конфлікт навіть упродовж 28 років, і Україні варто взяти до уваги цей досвід.

Про це сказала обраний президент Молдови Мая Санду в інтерв’ю "Європейській правді", передає Укрінформ.

"...Можливо, й Україні знадобиться наш досвід у Придністров’ї. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торгівельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Тому зараз 65% експорту Придністров’я йде в Європу. Ми підписали понад 300 документів про врегулювання конфлікту тощо. Але попри всі ці кроки, ми наразі так нікуди й не прийшли", - сказала Санду.

Вона додала, що цей досвід Молдови "Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу".

При цьому Санду наголосила, що виступає проти федералізації Молдови.

"Впевнена, що ми знайдемо формат урегулювання конфлікту. І він має включати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і говоритимемо про це й надалі", - заявила обраний президент Молдови.

Як відомо, на початку 1990-их, після завершення гарячої фази Придністровського конфлікту, Кишинів дав згоду на "прямий діалог" із ніким не визнаною "владою" в Тирасполі, а Росію погодився вважати "посередником" у врегулюванні конфлікту. Переговори між Кишиневом і Тирасполем тривають досі.