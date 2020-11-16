Придністровський конфлікт: в ЄС сказали, чого чекають від перемоги Санду

Після перемоги представниці демократичних сил на президентських виборах у Молдові ЄС не очікує, що цей факт може призвести до поляризації суспільства та до загострення ситуації навколо замороженого конфлікту у Придністров’ї.

Про це у понеділок у Брюсселі під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кожна країна має свої відмінності, і цей заморожений конфлікт у Придністров’ї триває вже дуже довго. Його вирішення відбувається у певних міжнародних рамках, і таке рішення має бути знайдено на користь народу Молдови. Важливо, що перемога Маї Санду відбулася, виборці дуже чітко продемонстрували, чого вони чекають від лідера країни… Це також допоможе знайти шлях до врегулювання замороженого конфлікту», - вважає речник Єврокомісії.

Він зауважив, що громадяни Молдови обрали нового президента країни за високої явки, незважаючи на епідемію коронавірусу. Тож перемога Санду є відображенням чіткого запиту виборців на лідера, який може серйозно боротися з корупцією та приватними інтересами окремих осіб у політиці, забезпечити повагу до верховенства права та до демократичних стандартів.

«Європейський Союз завжди підтримував Молдову. Ці вибори відбулися у критично важливий момент у наших двосторонніх відносинах. Ми продовжуватимемо надавати необхідну допомогу наскільки це можливо, поки політичні лідери країни виконують порядок денний реформ, який є частиною амбітної Угоди про асоціацію. Ми також хочемо допомогти їм у боротьбі з коронавірусом та в економічному відродженні після цієї кризи. Тож ми будемо уважно спостерігати за подіями в Молдові, яка є ключовим партнером у рамках Східного партнерства», - наголосив Стано.

Як повідомляв Укрінформ, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS) Мая Санду виграла другий тур виборів президента Молдови. ЦВК Молдови порахував 100% голосів виборців. Згідно з результатами виборів, Санду набрала 57,75% голосів. Її суперник, проросійський політик Ігор Додон, який набрав 42,25% голосів, вже привітав Санду з перемогою.